Produktrückrufe Deutlich mehr gefährliche Produkte als im Vorjahr

Besonders heikel sind offenbar Produkte für Kinder. Allein 54 Warnungen betrafen im laufenden Jahr Spielwaren, darunter mehrfach zu Kunstschleim, dessen chemische Inhaltsstoffe das Fortpflanzungssystem schädigen können. In einem Duschgel für Kinder war die Konzentration bestimmter antibiotikaresistenter Bakterien zu hoch und in einer Wärmflasche der Gehalt an krebserregenden Kohlenwasserstoffen.