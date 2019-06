Prognose: BMW will E-Autos bis 2025 so rentabel wie Benziner verkaufen

DüsseldorfDer Autobauer BMW will nach den Worten von Finanzvorstand Nicolas Peter mit seinen Elektro-Autos bis spätestens 2025 die gleichen Renditen erzielen wie mit seinen Benzinern. Die Margen von Batteriefahrzeugen würden im Jahr 2025 auf der Höhe der aktuellen BMW-Modelle liegen, „hoffentlich früher“, sagte er in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der „Financial Times“.