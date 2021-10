Quartalszahlen Airbus hebt Gewinnziel erneut an

Der europäische Flugzeugbauer Airbus wird nach überraschend guten Geschäften im Sommer für das laufende Jahr optimistischer. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern soll jetzt etwa 4,5 Milliarden Euro erreichen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Im Sommer hatte das Management um Konzernchef Guillaume Faury seine Prognose auf etwa vier Milliarden Euro angehoben. Weiterhin will der Hersteller in diesem Jahr etwa 600 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden übergeben.