Quartalszahlen AstraZeneca: Coronaschub lässt nach

Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz von AstraZeneca um 41 Prozent auf insgesamt 37,4 Milliarden Dollar, zu konstanten Wechselkursen stand ein Plus von 38 Prozent zu Buche. „AstraZeneca hat seinen starken Wachstumskurs auch 2021 fortgesetzt“, sagte Vorstandschef Pascal Soriot. Dabei profitierte das Unternehmen vor allem von starken Geschäften mit seinen Krebsmedikamenten. Der Kerngewinn je Aktie stieg währungsbereinigt um 37 Prozent auf 5,29 Dollar, 2022 wird ein Plus im mittleren bis hohen Zwanziger-Prozentbereich erwartet. Die Dividende soll erstmals seit zehn Jahren erhöht werden. AstraZeneca-Aktien legten um bis zu vier Prozent zu und führten damit zeitweilig den Londoner Leitindex an.



