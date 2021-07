Quartalszahlen: BASF verzehnfacht Gewinn – Prognose erhöht

Analysten hatten Konzernangaben zufolge im Schnitt nur mit knapp zwei Milliarden Euro Gewinn gerechnet und auch beim Umsatz übertraf der Dax-Konzern die Analystenerwartungen von 17,2 Milliarden Euro klar. Das schob die BASF-Aktie an, die am Freitagnachmittag gut 3,8 Prozent gewann. Das komplette Zahlenwerk will BASF am 28. Juli präsentieren.