Quartalszahlen: Toyota überrascht mit Gewinnsprung

In Thailand musste der Konzern im vergangenen Monat die Produktion in drei Werken aussetzen, weil die Teileversorgung pandemiebedingt stockte. Dennoch ist Toyota bisher besser als andere Autobauer durch die Chip-Krise gekommen. Das erklärt das Unternehmen mit Lehren, die man aus der Katastrophe von Fukushima vor zehn Jahren gezogen habe. Der Konzern hat seither sein Lieferkettenmanagement verbessert und verlangt von seinen Lieferanten, Bauteile für bis zu sechs Monate zu bevorraten. Dadurch können die Japaner Schwankungen in der Teileversorgung besser abfedern.