Raumfahrtkonzern: OHB-Chef fordert mehr Infrastruktur im All

Dem Leben auf fremden Planeten sind nach Angaben von Fuchs aber große Grenzen gesetzt. „Man darf bei der Raumfahrt nie vergessen: Das wird nie so werden wie bei Raumschiff Enterprise“, sagte er. „Wenn man die Physik nimmt, wie wir sie seit Einstein kennen, kommen wir nicht so schnell zu anderen Sonnensystemen.“ Die Reisezeit bemesse sich mindestens in Jahrzehnten, selbst das am nächsten liegende Sonnensystem Alpha Centauri sei über vier Lichtjahre entfernt. „Da kommen wir nicht weit, solange Menschen nur 100 Jahre leben.“