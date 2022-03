Rheinmetall-Chef „Was die Bundeswehr jetzt braucht, liegt nicht fertig in den Lagern der Industrie“

Muss es angesichts der Dringlichkeit nicht schneller gehen?

Das ist bereits deutlich schneller als bisher. Aber vergessen Sie nicht, was die Bundeswehr jetzt braucht, liegt in der Regel nicht fertig in den Lagern der Industrie. Wir müssen das erst herstellen. Dafür brauchen wir Vorprodukte, bei Munition etwa Pulver oder Zünder. Damit wir die bekommen, müssen unsere Zulieferer den Betrieb ausweiten.



Lesen Sie auch: Das deutsche Militär-Beschaffungswesen ist für den Ernstfall nicht gewappnet



Werden Sie den Hochlauf der Produktion schaffen oder kann dies wie in anderen Branchen an fehlenden Rohstoffen und Speicherchips scheitern?

Ich kann hier nur für uns sprechen. Die Kapazität unserer Produktionslinien reicht in jedem Fall. Zurzeit sind unsere größte Herausforderung noch die Vorprodukte. Doch auch da haben wir derzeit eine Lösung, wenn auch nur eine vorübergehende. Was wir genau brauchen, wissen wir natürlich erst, wenn wir die Aufträge und konkrete Stückzahlen haben. Das dürfte Anfang April der Fall sein. Dann werden wir weltweit beschaffen und so Risiken minimieren.