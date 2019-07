Rückruf: VW ruft wegen Scheinwerferproblems Hundertausende Fahrzeuge zurück

WashingtonVolkswagen beordert wegen eines Problems mit den Scheinwerfern in größerem Stil Autos auf dem US-Markt in die Werkstätten. Insgesamt seien 662.185 Fahrzeuge vom Typ Passat und Atlas der Modelljahrgänge 2012 bis 2020 beziehungsweise 2018 bis 2019 vom Rückruf betroffen, teilte die US-Verkehrsaufsicht NHTSA am Montag in Washington mit.