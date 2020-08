Rüstungsindustrie: Rheinmetall erhält Auftrag für Panzerproduktion in Ungarn

Der Düsseldorfer Mischkonzern Rheinmetall hat einem Medienbericht zufolge einen lukrativen Auftrag an Land gezogen. Das Unternehmen gründe zusammen mit der Regierung in Budapest ein Gemeinschaftsunternehmen zur Produktion von Lynx-Schützenpanzern in Ungarn, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur MTI unter Berufung auf eine Mitteilung der Regierung. Die Vereinbarung habe ein Volumen von mehr als zwei Milliarden Euro.