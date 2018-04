Sanierung von Opel: Opel-Chef Lohscheller pocht auf Zugeständnisse der Mitarbeiter

Die Gewerkschaft wirft Opel vor, die Beschäftigten mit der Drohung von Arbeitsplatzabbau unter Druck zu setzen, um in den laufenden Verhandlungen über die Auslastung der Werke Zugeständnisse zu erreichen. Betriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug sagte am Donnerstag, die bisherigen Vorschläge der französischen Konzernmutter PSA sähen etwa für das Montagewerk in Eisenach lediglich den Bau eines Fahrzeugmodells vor. Dies wäre mit einer Halbierung der Belegschaft auf 700 bis 1000 Beschäftigte verbunden.