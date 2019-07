Scheinwerferspezialist: Schwache Autokonjunktur setzt auch Hella zu

Düsseldorf Die Flaute in der Autokonjunktur macht nun auch dem erfolgsverwöhnten Scheinwerferspezialisten Hella zu schaffen. Nach Zuwächsen im abgelaufenen Geschäftsjahr rechnet Firmenchef Rolf Breidenbach im laufenden Bilanzjahr 2019/20 mit Gewinneinbußen. „Hinter uns liegt ein anspruchsvolles Geschäftsjahr, das von großen Unsicherheiten in der gesamten Automobilbranche gekennzeichnet war“, erklärte Breidenbach am Donnerstag.