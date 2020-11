Shared Mobility: Daimler-Chef Källenius: Carsharing bleibt ein Wachstumsmarkt

Das Nutzen von Autos über Mobilitätsdienste wird nach Ansicht von Daimler-Chef Ola Källenius trotz des Rückschlags durch die Coronakrise ein Wachstumsmarkt bleiben. Die Pandemie sei ein „schwarzer Schwan“ - also ein Störfaktor - für Fahrdienste und Car-Sharing, erklärte Källenius am Mittwoch auf einem digitalen Kongress der Zeitschrift „Auto, Motor und Sport“ in Stuttgart. „Das ändert nichts daran, dass Shared Mobility ein Marktsegment ist, das in Zukunft wachsen wird.“