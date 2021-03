Sicherheitsmängel: Risiken bei Tank-Konstruktion des neuen Airbus-Jets

Die Kritik richtet sich gegen das Hauptmarketingargument des Typs A321XLR: Das Modell hat mit einem zusätzlich in den Rumpf integrierten Kerosin-Tank die größte Reichweite aller Flugzeugtypen mit nur einem Mittelgang. In den meisten Maschinen wird der Treibstoff größtenteils in den Flügeln mitgeführt. Boeing führte daher Risiken an, wenn ein Jet von der Landebahn abkommen sollte oder das Fahrwerk bei der Landung versage. Airbus zeigte sich zuversichtlich, das Problem zu lösen. „Öffentliche Konsultationen sind Teil eines Flugzeugentwicklungsprogramms“, sagte ein Airbus-Sprecher. Alle aufgeworfenen Fragen würden gemeinsam mit den Aufsichtsbehörden angegangen.