Siemens kauft Supplyframe: Erster Zukauf unter der Rigide Roland Busch'

Die Übernahme trägt die Handschrift des neuen Vorstandschefs Roland Busch, der das Industrieautomatisierungs-Geschäft mit mehr Software verstärken will. Es ist der erste Zukauf, seit der ehemalige Technologie-Vorstand das Ruder bei Siemens übernommen hat. Mit Supplyframe will der Konzern eine Brücke zwischen den Hardware-Entwicklern und den Anbietern von Elektronik-Bauteilen schlagen. Zehn Millionen Ingenieure und Einkäufer nutzten die Supplyframe-Anwendungen, erklärte Siemens. Der Münchner Konzern erhofft sich davon Synergieeffekte mit dem bestehenden Geschäft in einem mittleren dreistelligen Millionen-Dollar-Volumen. Die Plattform könne später auch für andere Siemens-Sparten verwendet werden.