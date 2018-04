Signale an Iberdrola: Siemens will Streit über Windkrafttochter Gamesa beilegen

MünchenIm Streit über die Ausrichtung des angeschlagenen Windkraftkonzerns Siemens Gamesa sendet der Haupteigner Siemens versöhnliche Signale an den Minderheitsaktionär Iberdrola. „Iberdrola ist beides, ein sehr geschätzter Kunde und ein wichtiger Aktionär“, sagte Siemens-Chef Joe Kaeser Konzernangaben zufolge am Mittwoch in Madrid nach einem Treffen mit Iberdrola-Chef Ignacio Galan.