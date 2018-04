Stahlfusion: ThyssenKrupp will Tata-Deal bis Jahresmitte abschließen

Die Arbeitnehmervertreter befürchten, dass die Stahlkocher aus dem Ruhrgebiet wegen der weitreichenden Zusagen von Tata an den niederländischen Standort Ijmuiden am Ende die Zeche für Verluste in dem britischen Tata-Werk Port Talbot zahlen müssen. Die IG Metall hat mit einer Ablehnung der Pläne gedroht. Nun könnte sich der Abschluss in das Jahr 2019 verschieben, muss das ganze Vorhaben doch auch erst noch von den Kartellbehörden geprüft werden. Thyssenkrupp äußerte sich dazu nicht. Bislang hatten Hiesinger und Finanzchef Guido Kerkhoff die Transaktion bis Ende 2018 abschließen wollen.