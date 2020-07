Stahlkonzept Es ist kompliziert, und es bleibt kompliziert

Tatsächlich ist das Stahlkonzept ein industriepolitischer Meilenstein für die seit Jahren um ihre Existenz kämpfende Stahlindustrie in Deutschland. Mit der Corona-Pandemie droht der unter Stahlschwemme, Dumpingpreisen aus Drittländern (China, Russland), hohen CO2-Kosten und hohen Energiepreisen leidenden Branche der Todesstoß. Schon deshalb ist das Stahlkonzept der Bundesregierung ein Lebensretter. Allerdings stehen die Maßnahmen, auf die sich Minister Altmaier mit Industrie und Gewerkschaft für die Stahlindustrie verständigt hat, erst einmal nur auf dem Papier: Die drei wichtigsten Ziele: Chancengleichheit auf dem globalen Stahlmarkt will der Minister schaffen. Die Stahlbranche soll weiterhin kostenfrei Emissionszertifikate erhalten. Drittens will der Minister der klimaschädlichen Stahlbranche bei der Umstellung auf „grünen“ Stahl mit milliardenschweren Finanzspritzen unter die Arme greifen. So weit so gut.