Stahlkonzern Niedrigwasser drosselt auch ArcelorMittal in Duisburg

DüsseldorfNach BASF und Thyssenkrupp bekommt auch ArcelorMittal die niedrigen Pegelstände des Rheins zu spüren. ArcelorMittal habe einen Fall höherer Gewalt (Force Majeure) am Standort Duisburg-Ruhrort erklärt, teilte der Konzern am Montag mit. „Der aktuelle Niedrigwasserstand im Rhein führt dazu, dass das Unternehmen die Produktion in Ruhrort der geringeren Roheisenversorgung durch Lieferant ThyssenKrupp angepasst hat.“