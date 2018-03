Stahlkonzern: Saarstahl schreibt wieder schwarze Zahlen

Auf Hartmann warten mehrere Investitionsprojekte, die noch von Metzken und Müller auf den Weg gebracht wurden. Dazu zählt eine Stranggießanlage für 100 Millionen Euro, die am Standort in Völklingen im Herbst 2019 in Betrieb gehen soll. Insgesamt investierte Saarstahl 2017 rund 56 Millionen Euro und damit etwa halb so viel wie im Vorjahr (101 Millionen Euro).