Stahlkonzern Voestalpine muss wegen Handelsstreit Ziele über Bord werfen

Zurückzuführen sei dies unter anderem auf den Handelsstreit und damit einhergehende negative Effekte auf die internationalen Handelsströme, erklärte der Konzern. Zudem sei in Europa eine Verunsicherung in der Automobilbranche infolge eines neuen Abgasemissionstestverfahrens bemerkbar. Auch seien erhöhte Kosten angefallen durch einen ungeplanten Stillstand der Anlage in Texas infolge eines Hochwassers. Die Voestalpine-Aktie fiel um 3,9 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Tief von 32,40 Euro.