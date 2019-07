Steigende Fluggastzahlen „Die CO2-Abgabe ist wie Zahnschmerz“

Herr Häusel, laut einer Umfrage hat die Menschheit dieser Tage vor nichts so viel Angst wie vor dem Klimawandel. Gleichzeitig rechnen Lufthansa und Easyjet mit steigendem Passagierwachstum für das laufende Geschäftsjahr. Sind wir alle bigott?

Häusel: Die Erderwärmung ist zunächst einmal etwas extrem Abstraktes und liegt irgendwo weit in der Zukunft. Eine Reise aber ist eine viel direktere Belohnung für unser Gehirn, die schlägt das Abstrakte um ein Vielfaches. Der Mensch ist sozial opportun. Wird er gefragt, sagt er: Ja, der Klimawandel ist was ganz Schlimmes. In solch einer Antwort steckt zu einem guten Teil soziale Rechtfertigung. Fast alle stimmen auch der Aussage zu, man sollte mehr Bio-Lebensmittel kaufen, aber im Durchschnitts-Einkaufskorb liegen dann nur sechs Prozent Bio-Ware. Wir sagen, man sollte nicht lügen. Wir lügen aber 20 mal am Tag. Das heißt, unsere soziale Rechtfertigung hat so gut wie nichts mit unserem Verhalten zu tun, weil das extrem stark belohnungsorientiert ist. Der Verzicht auf etwas, das theoretisch der ganzen Welt nutzt, aber praktisch nur dann, wenn alle verzichten, ist schwer vermittelbar.