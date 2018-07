Streik könnte ausgesetzt werden: IG Metall will Arbeitskampf der Neuen Halberg Guss durch Schlichtung beenden

FrankfurtDie IG Metall will den Arbeitskampf beim Autozulieferer Neue Halberg Guss (NHG) durch eine Schlichtung beenden. Die Gewerkschaft hat am Mittwoch den früheren Arbeitsrichter Lothar Jordan aus Mannheim als Schlichter vorgeschlagen und dem Unternehmen eine Frist bis Donnerstag, 24.00 Uhr gesetzt. Sollten Schlichter und Schlichtung angenommen werden, könne der seit sechs Wochen währende Streik ab dem kommenden Montag ausgesetzt werden, sagte der Chef des IG-Metall-Bezirks Mitte, Jörg Köhlinger, in Frankfurt.