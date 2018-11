Studie Digitalisierung zieht Industrie zurück in die Städte

Nach dem Zweiten Weltkrieg habe sich die Industrie aus den Städten zurückgezogen zugunsten von Standorten in weniger dicht bevölkerten Gebieten. Denn die Firmen brauchten etwa Platz für Massenfertigung und große Lagerhallen. Doch Forscher machen Signale für ein Umdenken aus. So fanden die Autoren der Studie heraus, dass zwischen 2012 bis 2016 in deutschen Großstädten und Metropolen - gemessen am Anteil der Beschäftigten - im verarbeitenden Gewerbe rund 40 Prozent mehr Industriebetriebe gegründet wurden als anderswo. Berlin und München seien besonders attraktiv für industrielle Gründer. „Aber auch Leipzig, Dresden und Städte an Rhein und Ruhr zeigen eine überdurchschnittliche Gründungsintensität.“