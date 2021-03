Thüringer Unternehmen: Feuerwehrauto-Bauer Binz übernimmt MAN-Werk in Plauen

Die angeschlagene Volkswagen-Tochter MAN hat einen Käufer für ihr von der Schließung bedrohtes Werk in Plauen gefunden. Die Anlage gehe an den Sonderfahrzeugbauer Binz, teilte der Lkw-Hersteller am Montag mit. Das Thüringer Unternehmen werde neben den Anlagen auch alle Mitarbeiter übernehmen. Binz-Gesellschafterin Cathrin Wilhelm sagte, sie sei zuversichtlich, die Arbeitsplätze in der Region langfristig zu sichern. Der Verkauf solle zum 1. April wirksam werden.