Thyssen-Krupp Stahlkocher befürworten Konzern-Aufspaltung

Durch die geplante Minderheitsbeteiligung der Materials AG, zu der auch das Stahlgeschäft gehören wird, böten sich neue finanziellen Möglichkeiten. Die Rückbeteiligung werde wahrscheinlich in einer Größenordnung „um die 30 Prozent“ liegen. Dies Paket könne mehrere Milliarden Euro wert sein und in einem Rutsch oder in mehreren Schritten verkauft werden. Es solle nicht langfristig behalten werden.