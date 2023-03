Thyssenkrupp-Aufsichtsratssitzung „Das Konzept ist gescheitert“

Nach der Sondersitzung des Aufsichtsrats der Thyssenkrupp AG am Freitag in Essen haben die IG-Metall-Vertreter in dem Gremium scharfe Kritik am Vorstand und dessen Strategie geübt. „Das Konzept der Group of Companies ist für uns gescheitert“, heißt es in einem Schreiben, das Betriebsbetreuer und Betriebsräte über „unsere Position als Arbeitnehmervertreter“ informieren soll. Das Schreiben liegt der WirtschaftsWoche vor.