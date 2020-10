Triebwerksbauer Rolls-Royce braucht dringend Geld – und will sich 5,5 Milliarden Euro beschaffen

Der stark angeschlagene britische Triebwerksbauer Rolls-Royce will sich über die Ausgabe von Aktien und Anleihen sowie neue Kredite dringend benötigtes Geld beschaffen. Insgesamt will sich der MTU-Konkurrent 5 Milliarden britische Pfund (5,5 Milliarden Euro) besorgen. Die Emission neuer Anteile soll rund zwei Milliarden Pfund bringen, wie Rolls-Royce am Donnerstag in London mitteilte.