Umsatzprognose: Pfizer erwartet Milliardengeschäft mit Covid-19-Impfstoff

Der mit dem Mainzer Biotechunternehmen Biontech entwickelte Covid-19-Impfstoff sorgt beim US-Pharmakonzern Pfizer für einen Umsatzsprung. Alleine von dem Mittel erwartet Pfizer in diesem Jahr einen Umsatz von rund 15 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Für 2021 rechnet Pfizer insgesamt mit einem Umsatz von 59,4 bis 61,4 Milliarden Dollar – das wäre ein Zuwachs von bis zu 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im vergangenen Jahr setzte Pfizer noch 41,9 Milliarden um, ein Plus von zwei Prozent. Der bereinigte Gewinn stieg um 16 Prozent auf 12,5 Milliarden Dollar.