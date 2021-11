Unzulässige Abschalteinrichtung: BGH wird Audi wohl erstmals zu Schadenersatz in Dieselaffäre verurteilen

Der Bundesgerichtshof (BGH) wird den Autobauer Audi wahrscheinlich erstmals zu Schadenersatz verurteilen, weil der Konzern manipulierte VW-Dieselmotoren in seine Fahrzeuge einbaute. Der BGH deutete am Donnerstag in der Verhandlung an, dass er die Verurteilung der Volkswagen-Tochter durch das Oberlandesgericht (OLG) München im Ergebnis für tragfähig halte. Nach vorläufiger Einschätzung könnte die von Audi eingelegte Revision keinen Erfolg haben, sagte der Vorsitzende Richter Rüdiger Pamp. Sein Urteil will er um 15 Uhr verkünden.