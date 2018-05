US-Insiderinformationen gegen Geld: Novartis-Chefjurist stürzt über Deals mit Trump-Anwalt

Gleichzeitig kündigte der Schweizer Pharmakonzern Novartis an, bis 2022 einen Umsatzwachstum und eine Margensteigerung anzupeilen. Treiber dieser Verbesserungen seien bereits eingeführte Arzneien, eine starke Produkte-Pipeline im späten Entwicklungsstadium und Anstrengungen zur Steigerung der Produktivität, wie der weltgrößte Hersteller von verschreibungspflichtigen Medikamenten am Mittwoch vor einer Investorenveranstaltung in Basel mitteilte.