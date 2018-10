US-Pharmariese Pfizer kappt Umsatz- und Gewinnziele

Das Unternehmen leidet bereits seit längerem unter Engpässen in seinem Geschäft mit injizierbaren Medikamenten, also Arzneimittel, die per Spritze verabreicht werden. Dieses kam 2015 mit der Übernahme des Rivalen Hospira zu Pfizer. Auch die Prognose für den Gewinn je Aktie grenzte das Unternehmen ein und erwartet nun 2,98 bis 3,02 Dollar statt 2,95 bis 3,05 Dollar je Anteilsschein.