US-Unternehmen Corona-Impfstoff von Moderna erhält Notfallzulassung in den USA

Die Vereinigten Staaten erleben aktuell erneut eine verheerende Pandemie-Welle mit Rekordzahlen bei Infizierten, Erkrankten in Krankenhäusern und Todesopfern. Bis Freitagabend (Ortszeit) waren nach Zählung der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore fast 313.000 Tote und beinahe 17,5 Millionen nachgewiesene Infektionen seit Beginn der Pandemie bestätigt. Bereits an mehreren Tagen in der vergangenen Woche waren mehr als 3000 Tote binnen 24 Stunden bestätigt worden - alle 30 Sekunden stirbt damit ein an Covid-19 erkrankter Mensch in den USA.



