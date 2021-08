Vakzin: Impfstoff von Biontech und Pfizer wird bald auch in Südamerika hergestellt

Im Juli hatten Biontech und Pfizer eine Zusammenarbeit mit dem südafrikanischen Biotechunternehmen Biovac vereinbart, das damit der erste Partner in Afrika war. Die Herstellung dort soll auch im kommenden Jahr beginnen. In Asien soll der Impfstoff ab 2023 in einer neuen Produktionsstätte von Biontech in Singapur hergestellt werden. Bisher wird das Vakzin nur in Europa und Nordamerika produziert.