Vater und Tochter Würth „Bettina hatte eine schwerere Lehre als ich“

Auf der Bühne des Weltmarktführer-Gipfels der WirtschaftsWoche in Schwäbisch Hall berichten Vater und Tochter Würth in entspannter Atmosphäre offen über Streit und Ärger in der Vergangenheit und Teamplay in der Gegenwart. In der Jugend und Kindheit hätte es viele „hitzige Diskussionen am Küchentisch gegeben“, sagt Bettina Würth. Heute seien die Beiden „ein altergerechtes harmonisches Paar geworden“.