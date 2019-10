Würth-Betriebsratswahl „Sonst läuft das aus dem Ruder“

Uwe Bauer, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Schwäbisch Hall, sieht Schwierigkeiten bei Würth etwa bei den Arbeitszeiten, Pausen und beim Kündigungsschutz für ältere Mitarbeiter in der Logistik.

Bei der Arbeitszeit kann ich als Außendienstler mitreden. Manchmal werden Konferenzen in die Freizeit verlegt, Schulungen finden teilweise am Wochenende statt, obwohl es vermeidbar wäre. So etwas muss nicht sein. Klar, unsere Regelarbeitszeit von 8 bis 17 Uhr ist oft nicht einzuhalten, weil Mehrarbeit einfach da ist. Das geht bestimmt auch anders. Würth betreibt fast 600 Shops in Deutschland, zum Teil werden die nur von einem einzigen Mitarbeiter besetzt. Bei Wochenöffnungszeiten der Shops von in der Regel 49 Stunden hat dieser Mitarbeiter dann gar keine Pause. Auch das muss sich ändern.