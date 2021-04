Venture Capital Biontech beflügelt Deutschlands Biotech-Branche

Biotech lockt vermehrt auch Unternehmer aus anderen Branchen. Michael Greve, Gründer des Internetdienstes web.de, will über sein Investmentvehikel Kizoo „in den nächsten fünf bis sieben Jahren rund 300 Millionen Euro“ in Firmen stecken, die an Technologien gegen Alterungsprozesse arbeiten.