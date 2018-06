VW-Premiumtochter: Audi will sich in China mit E-Autos und Geländewagen durchsetzen

Auch bei den in China wegen Umweltproblemen stark geförderten Elektroautos will Audi künftig eine Rolle spielen. 2020 oder ein Jahr später solle der erste rein batteriebetriebene Audi in der Volksrepublik vom Band laufen, sagte Audi-Vorstandschef Rupert Stadler. Bis 2022 sollen fünf elektrifizierte und in China gefertigte Modelle für Kunden zu kaufen sein, vier davon rein akkubetrieben.