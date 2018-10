Waffenhersteller Heckler & Koch-Eigentümer Andreas Heeschen erscheint nicht vor Gericht

RottweilEin früherer Chef von Heckler & Koch kommt mit seiner Klage gegen den Waffenhersteller nicht voran. Ein zentraler Zeuge in dem Verfahren erschien am Dienstag nicht vor dem Landgericht Rottweil. Geladen war der Mehrheitseigentümer von H&K, Andreas Heeschen. Er sollte befragt werden, ob er in der Firma das Sagen hat.