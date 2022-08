Wegen Chefwechsels Fresenius steht vor Stopp des Teilverkaufs der Klinikkette Helios

Sturm hatte im Frühjahr die Investmentbanken J.P. Morgan und Bank of America mandatiert, um einen Erwerber eines Minderheitsanteils an Helios zu suchen. Eine Option wäre, dass Helios einen Wettbewerber übernimmt und dessen Eigentümer im Gegenzug eine Minderheit an Helios erhält. Der Prozess verlief Finanzkreisen zufolge allerdings schleppend, angesprochene Finanzinvestoren und mögliche strategische Partner zeigten wenig Interesse.