Werk Dingolfing: BMW stockt Kapazitäten für Elektroantriebe stark auf

Für den weltweiten Bau von Elektroautos stockt BMW die Kapazitäten an seinem größten europäischen Standort in Bayern auf. Im zentralen Werk für Elektroantriebe im niederbayerischen Dingolfing werde die Mitarbeiterzahl von derzeit 600 mittelfristig auf bis zu 2000 erhöht, teilte BMW am Donnerstag mit.