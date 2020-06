Werkverträge in der Fleischindustrie: Clemens Tönnies blockierte Initiativen seines Neffen und Miteigentümers Robert

In einer Schiedsklage im Juni 2019 stellt Robert fest, das sein Onkel die im Einigungsvertrag getroffenen Klauseln zu Werksverträgen und Tierwohl schlicht ignoriere. Nicht einmal zu einer Publikation der konzernweiten Leitlinien zum Tierwohl sei Clemens bereit gewesen, heißt es in der Klage. Dabei hatten beide offenbar vereinbart, dass die Tönnies-Forschung einen jährlichen Etat in Höhe von drei Millionen Euro erhalten sollte - „als Gegengewicht zur jährlichen Tätigkeitsvergütung seines Onkels in Höhe von fünf Millionen Euro netto“. Die Tönnies-Forschung, so begründet Robert, sei für ihn - auch im Sinne seines Vaters Bernd - extrem wichtig in Fragen der Tierhaltung und möglichst schonender Schlachtungen. „Bis heute steht daher der Forschungs-Etat zu Tierhaltung, Tiertransport und schonenden Schlachtbedingungen nur auf dem Papier,“ heißt es in der Schiedsklage.



Am vergangenen Samstag hatte Clemens Tönnies bei einer Pressekonferenz behauptet, er wolle die Branche verändern. Das habe nichts mit dem aktuellen Corona-Ausbruch im Schlachthof am Konzernsitz in Rheda-Wiedenbrück zu tun. Vielmehr denke er „schon lange darüber nach“. Mittlerweile gab das Unternehmen bekannt, künftig keine Werkverträge mehr abschließen zu wollen.