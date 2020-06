Westfleisch „Böswilliger Frontalangriff“

Im Visier der Ermittler steht der Verkauf von rund 12.000 Tonnen Schweinefleisch über einen Zwischenhändler in den Vereinigten Arabischen Emiraten an einen Kunden in der Volksrepublik China. Die WirtschaftsWoche hatte über das dubiose Geschäft aus dem Herbst vergangenen Jahres zu branchenunüblichen Bedingungen berichtet. Soennichsen und Co. verwiesen noch in der Vorwoche darauf, dass die Schuld für die Berichterstattung über Vorgänge, die jetzt auch die Staatsanwaltschaft interessieren, bei ehemaligen Mitarbeitern zu suchen sei, die „(Falsch)-Informationen“ streuten.