Thyssenkrupp: Nun auch Tata-Betriebsrat auf Konfrontationskurs

Neben dem Großaktionär Cevian setzt auch der angriffslustige Hedgefonds Elliott Hiesinger seit Tagen unter Druck. Dieser habe in einem Brief an Hiesinger den Plan für die Stahl-Allianz zu den bisher verabredeten Bedingungen kritisiert, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Während Thyssenkrupps Hüttenwerke ihre Gewinne kräftig steigerten, entwickele sich Tata Steel Europe zuletzt schwach. Dadurch hätten sich die Bewertungsgrundlagen für das 50:50-Joint Venture verschoben. Elliott hatte sich nach eigenen Angaben ein größeres Paket an Thyssenkrupp-Aktien gesichert, die Meldeschwelle von drei Prozent aber bislang nicht überschritten.