Themen, wie Ermittlungen und Zusammenarbeit mit Detektiven, haben in den letzten Jahren wiederholt negative Schlagzeilen gemacht. So sind einige bekannte und weniger bekannte Unternehmen aus der deutschen Wirtschaft unerwünscht zu negativer Publizität durch den Einsatz von Detektiven und deren (mögliches) Fehlverhalten gekommen. Dabei dienen Ermittlungen doch nur einem: Unternehmen bei der Wahrung externer und interner Integritätsbemühungen zu unterstützen. Um die Grundlagen für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ermittlern zu schaffen, ist es notwendig, von vorne herein sechs „goldene“ Regeln zu beachten: