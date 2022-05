Zementhersteller: Holcim verkauft Indien-Geschäft für 6 Milliarden – Zukäufe außerhalb des Kerngeschäfts geplant

Mit dem Umbau will der bisher vor allem in den Bereichen Zement, Transportbeton und Zuschlagstoffe tätige Konzern den Anteil an umweltfreundlichen Geschäften steigern und so auch an Attraktivität für die Investoren gewinnen. Bis 2025 soll der Anteil von Geschäften wie Bedachungen, Isolationen, Bodenbelägen und Mörtel auf 30 Prozent des Konzernumsatzes steigen von zuletzt 13 Prozent. Einen kompletten Ausstieg plant Jenisch aber nicht. „Wir werden immer Zement herstellen, aber wir werden Zement dekarbonisieren“, sagte er.