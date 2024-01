ZF und Bosch Personalabbau bei Autozulieferern: IG Metall warnt vor Konflikten

Resch tritt am 1. Februar als erste Frau an der Spitze der IG Metall in Baden-Württemberg die Nachfolge von Roman Zitzelsberger an, der seine Laufbahn in der Gewerkschaft auf eigenen Wunsch beendet. Um eine De-Industrialisierung zu verhindern, müssten manche Unternehmen ihre Strategie überdenken, sagte sie. Die Gewerkschaft könne dazu beitragen, deutsche Standorte für neue Produkte wettbewerbsfähig zu machen.