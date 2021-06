Zierteile für Luxusautos: Autozulieferer Novem will noch im Juli an die Börse

Der bayerische Auto-Interieur-Spezialist Novem strebt noch vor der Sommerpause an die Börse. Das Unternehmen aus Vorbach bei Bayreuth kündigte am Dienstag an, den Schritt noch im Juli zu wagen. Der Hersteller von Zierteilen selbst will damit 50 Millionen Euro einsammeln, insgesamt dürfte die Emission aber deutlich größer werden, weil sich der langjährige Eigentümer Bregal – eine Investmentholding der Unternehmerfamilie Brenninkmeijer („C&A“) - ebenfalls von Anteilen trennen will.