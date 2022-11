Zulieferer: Knorr-Bremse verbucht Rekordbestellungen – Aktie steigt

Der Münchner Zug- und Lkw-Zulieferer Knorr-Bremse hat so viele Aufträge in seinen Büchern stehen wie nie zuvor. In den ersten neun Monaten sammelte das Unternehmen, das Bremssysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge herstellt, Bestellungen im Gesamtwert von 5,9 Milliarden Euro ein – 17,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Ende September erreichte der Auftragsbestand den Rekordwert von 6,9 Milliarden Euro. Vor allem das Schienengeschäft laufe gut, hieß es in der Mitteilung vom Donnerstag.