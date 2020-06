Zulieferer: SEG Automotive will Produktion in Hildesheim aufgeben

Der Zulieferer SEG Automotive will wegen des Absatzeinbruchs in der Coronakrise die Produktion in seinem Werk in Hildesheim mit rund 500 Beschäftigten aufgeben. Der Standort in Niedersachsen solle bis spätestens Ende 2021 zum Großteil geschlossen werden, bestätigte das Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart.